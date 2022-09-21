В Финляндию из России массово едут мужчины призывного возраста – МИД страны

В то же время он отметил, Финляндия и дальше будет отказывать в визах тем, кто не соответсвует правилам или ранее нарушал условия возврата. В МИД подчеркнули, условия не меняются для тех, кто хочет "сбежать" от участия в войне.

Там также отметили, количество тех, кто захочет уехать, увеличиться после того, как людей начнут мобилизовать.