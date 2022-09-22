Российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы – ISW

Частичная мобилизация не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы и пока не усилит РФ в военном отношении, считают в ISW.
"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно. Таким образом, частичная мобилизация в России не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории до зимы", – отметили эксперты института.
В ISW подчеркнули, что российские резервы изначально плохо обучены и не проходят повышения квалификации после истечения срока призыва.
"Российская обязательная военная служба длится всего один год, это дает призывникам мало времени, чтобы научиться быть солдатами. Отсутствие переподготовки после этого начального периода ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков со временем", – сказано в анализе.
Кроме того, в ISW полагают, что российская армия, вероятно, уже привлекла наиболее боеспособный резерв во время предвоенной мобилизации, поэтому нынешняя частичная мобилизация с самого начала позволит набрать только менее боеспособный персонал.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.