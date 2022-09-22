Российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы – ISW

Объявленная в РФ частичная мобилизация может дать эффект на фронте не ранее 2023 года, полагают в ISW Фото: Министерство обороны РФ / Facebook

Частичная мобилизация не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы и пока не усилит РФ в военном отношении, считают в ISW.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно. Таким образом, частичная мобилизация в России не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории до зимы", – отметили эксперты института.

В ISW подчеркнули, что российские резервы изначально плохо обучены и не проходят повышения квалификации после истечения срока призыва.

"Российская обязательная военная служба длится всего один год, это дает призывникам мало времени, чтобы научиться быть солдатами. Отсутствие переподготовки после этого начального периода ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков со временем", – сказано в анализе.

Кроме того, в ISW полагают, что российская армия, вероятно, уже привлекла наиболее боеспособный резерв во время предвоенной мобилизации, поэтому нынешняя частичная мобилизация с самого начала позволит набрать только менее боеспособный персонал.