Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Сработало наоборот – удвоился информационный эффект – Маляр

Маляр заявила, что оккупанты сместили дату начала мобилизации, чтобы "перебить тему" Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Информационно Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Такова традиционная нехитрая тактика", – заявила замминистра обороны.

Она отметила, что сначала в России хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что "технологически целесообразнее" об этом сообщать в день обмена.

"Впрочем, сработало это наоборот – удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или прерывания темы не получилось", – подытожила Маляр.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других.

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Российские "патриоты" и "фанаты спецоперации", которые поддерживают развязанную Россией войну в Украине, в соцсетях прокомментировали освобождение украинских пленных в негативном ключе.