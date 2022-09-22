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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Сработало наоборот – удвоился информационный эффект – Маляр

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Маляр заявила, что оккупанты сместили дату начала мобилизации, чтобы "перебить тему"
Маляр заявила, что оккупанты сместили дату начала мобилизации, чтобы "перебить тему"
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В России дату объявления частичной мобилизации "подогнали" под дату обмена пленными с Украиной. Об этом 22 сентября в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Информационно Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Такова традиционная нехитрая тактика", – заявила замминистра обороны.

Она отметила, что сначала в России хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что "технологически целесообразнее" об этом сообщать в день обмена.

"Впрочем, сработало это наоборот – удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или прерывания темы не получилось", – подытожила Маляр.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. 

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Российские "патриоты" и "фанаты спецоперации", которые поддерживают развязанную Россией войну в Украине, в соцсетях прокомментировали освобождение украинских пленных в негативном ключе.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Россия, Украина, Турция, Виктор Медведчук, Кремль, Мариуполь, Министерство обороны Украины, мобилизация, российская пропаганда, полк Азов, Азовсталь, пленные, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными, российские оккупанты, россияне
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