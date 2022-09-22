Среди освобожденных из плена защиников восемь пострадали в теракте в Оленовке – Зеленский

"В целом 108 бойцов "Азова", 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь – ранены во время российского теракта в Оленовке. В целом 215 героев", – отметил он.
По словам президента, среди освобожденных – военные Национальной гвардии Украины, Сухопутных и Военно-Морских сил, территориальной обороны ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, работников СБУ, Госспецслужбы транспорта, Государственной таможенной службы.
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других.
Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.