Среди освобожденных из плена защиников восемь пострадали в теракте в Оленовке – Зеленский

"В целом 108 бойцов "Азова", 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь – ранены во время российского теракта в Оленовке. В целом 215 героев", – отметил он.

По словам президента, среди освобожденных – военные Национальной гвардии Украины, Сухопутных и Военно-Морских сил, территориальной обороны ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, работников СБУ, Госспецслужбы транспорта, Государственной таможенной службы.

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