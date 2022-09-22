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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди освобожденных из плена защиников восемь пострадали в теракте в Оленовке – Зеленский

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Зеленский: В целом [освободили] 108 бойцов "Азова", 188 героев "Азовстали" и Мариуполя
Зеленский: В целом [освободили] 108 бойцов "Азова", 188 героев "Азовстали" и Мариуполя
Фото: EPA

Украина обменяла 215 украинцев, восемь из них – это пострадавшие во время российского теракта в Оленовке Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 22 сентября, опубликованное в YouTube Офиса президента.

"В целом 108 бойцов "Азова", 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь – ранены во время российского теракта в Оленовке. В целом 215 героев", – отметил он.

По словам президента, среди освобожденных – военные Национальной гвардии Украины,  Сухопутных и Военно-Морских сил, территориальной обороны ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, работников СБУ, Госспецслужбы транспорта, Государственной таможенной службы.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. 

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, война, полк Азов, Оленовка, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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