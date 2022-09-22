Из плена РФ освободили азовца Козацкого, сделавшего знаменитые фото с "Азовстали"

"Я расплакалась, Дима едет домой. Мы в шоке, это просто счастье. Я уверена, что каждый наш герой вернется домой", – сказала она.
Об освобождении Козацкого написал также нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин в Telegram и опубликовал соответствующее фото.
О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".
20 мая перед сдачей в плен он выложил фото, сделанные на "Азовстали", в публичный доступ, разрешив отправлять их на конкурсы. 26 мая стало известно, что он вышел на связь с родными.
За снимки, сделанные на "Азовстали", Козацкий получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation.