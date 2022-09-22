Из плена РФ освободили азовца Козацкого, сделавшего знаменитые фото с "Азовстали"

"Я расплакалась, Дима едет домой. Мы в шоке, это просто счастье. Я уверена, что каждый наш герой вернется домой", – сказала она.

Об освобождении Козацкого написал также нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин в Telegram и опубликовал соответствующее фото.