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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула из плена часть защитников Мариуполя, среди них – азовцы

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В соцсетях публикуют снимки освобожденных украинцев, среди них парамедик Пташка
В соцсетях публикуют снимки освобожденных украинцев, среди них – парамедик Пташка
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Украина вернула из российского плена часть защитников Мариуполя Донецкой области. Среди них – бойцы полка "Азов". Об этом Общественному сообщили в пресс-службе полка.

По данным СМИ, обмен состоялся в Черниговской области.

Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин подтвердил в Telegram обмен.

"Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка "Азов". Сегодня вечером прошел обмен, которого мы так долго ждали", – написал он.

Фотографии с обмена уже появляются в соцсетях. В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал снимки Екатерины Полищук (позывной Пташка) и Михаила Дианова (позывной Пианист).

Активист Сергей Стерненко пишет, что из плена также вернули главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

Издание "Ґрунт" опознало среди освобожденных полицейского из Мариуполя Святослава Ермолова.

Также "Ґрунт" сообщает о возвращении из плена беременного парамедика Марьяны Мамонтовой.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали"– их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, война России против Украины, обмен пленными
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