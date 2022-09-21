Украина вернула из плена часть защитников Мариуполя, среди них – азовцы

По данным СМИ, обмен состоялся в Черниговской области.

Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин подтвердил в Telegram обмен.

"Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка "Азов". Сегодня вечером прошел обмен, которого мы так долго ждали", – написал он.

Фотографии с обмена уже появляются в соцсетях. В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал снимки Екатерины Полищук (позывной Пташка) и Михаила Дианова (позывной Пианист).

Активист Сергей Стерненко пишет, что из плена также вернули главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

Издание "Ґрунт" опознало среди освобожденных полицейского из Мариуполя Святослава Ермолова.

Также "Ґрунт" сообщает о возвращении из плена беременного парамедика Марьяны Мамонтовой.