Оккупанты усилили патрули в Мариуполе и прекратили выдачу пропусков на выезд из Донецкой области – Андрющенко

"Глобальное усиление режима. Кроме открытых военных патрулей, появились патрули, переодетые в гражданскую одежду. С документами "МГБ ДНР" и комендатуры. Тотальные проверки почему-то касаются только мужчин. Конечно, объявленная мобилизация (в России. – "ГОРДОН") и фактическая мобилизация в Мангушском районе – это только совпадение. При этом мариупольское сопротивление усилило свою активную деятельность. Тактика запугивания не сработала", – написал он.
Также Андрющенко сообщил, что "комендатура" в Мариуполе прекратила выдачу пропусков на право покидать Донецкую область с 1 октября. Также оккупационные власти в Васильевке сообщили об ограничении выезда с оккупированной территории и введении специальных пропусков.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под оккупацией.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".