Оккупанты усилили патрули в Мариуполе и прекратили выдачу пропусков на выезд из Донецкой области – Андрющенко

"Глобальное усиление режима. Кроме открытых военных патрулей, появились патрули, переодетые в гражданскую одежду. С документами "МГБ ДНР" и комендатуры. Тотальные проверки почему-то касаются только мужчин. Конечно, объявленная мобилизация (в России. – "ГОРДОН") и фактическая мобилизация в Мангушском районе – это только совпадение. При этом мариупольское сопротивление усилило свою активную деятельность. Тактика запугивания не сработала", – написал он.

Также Андрющенко сообщил, что "комендатура" в Мариуполе прекратила выдачу пропусков на право покидать Донецкую область с 1 октября. Также оккупационные власти в Васильевке сообщили об ограничении выезда с оккупированной территории и введении специальных пропусков.