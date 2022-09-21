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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили патрули в Мариуполе и прекратили выдачу пропусков на выезд из Донецкой области – Андрющенко

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В Мариуполе на улицах проверяют мужчин
В Мариуполе на улицах проверяют мужчин
Фото: EPA

Во временно захваченном россиянами Мариуполе Донецкой области оккупанты усилили патрули. Об этом рассказал 21 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Глобальное усиление режима. Кроме открытых военных патрулей, появились патрули, переодетые в гражданскую одежду. С документами "МГБ ДНР" и комендатуры. Тотальные проверки почему-то касаются только мужчин. Конечно, объявленная мобилизация (в России. – "ГОРДОН") и фактическая мобилизация в Мангушском районе – это только совпадение. При этом мариупольское сопротивление усилило свою активную деятельность. Тактика запугивания не сработала", – написал он.

Также Андрющенко сообщил, что "комендатура" в Мариуполе прекратила выдачу пропусков на право покидать Донецкую область с 1 октября. Также оккупационные власти в Васильевке сообщили об ограничении выезда с оккупированной территории и введении специальных пропусков.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под оккупацией.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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