В Мариуполе продолжают сносить дома, а новые квартиры дают за взятки – Андрющенко

В то же время в городе продолжают сносить дома, из-за чего мариупольцам негде жить, сообщил Андрющенко.
"Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов. Покидающие мариупольцы – без жилья и вещей. В этот раз на Черемушках... Такова она, оккупационная забота", – написал он.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".