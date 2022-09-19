В Мариуполе продолжают сносить дома, а новые квартиры дают за взятки – Андрющенко

Все больше мариупольцев остается без жилья Фото: Андрющенко Time / Telegram

В то же время в городе продолжают сносить дома, из-за чего мариупольцам негде жить, сообщил Андрющенко.

"Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов. Покидающие мариупольцы – без жилья и вещей. В этот раз на Черемушках... Такова она, оккупационная забота", – написал он.