За сутки в Донецкой области от обстрелов погибло три человека, восемь ранены – ОВА

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину их жертвой в регионе стал 861 человек Фото: Павло Кириленко / Telegram

"За 18 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще восемь человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвой оккупантов стал 861 житель региона, ранения получил 2161 человек.