За сутки в Донецкой области от обстрелов погибло три человека, восемь ранены – ОВА

"За 18 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще восемь человек получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвой оккупантов стал 861 житель региона, ранения получил 2161 человек.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.