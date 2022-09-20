В Мариуполе глобальная зачистка, количество патрулей стремительно растет – Андрющенко

"В Мариуполе – глобальная зачистка. Количество патрулей стремительно растет. Снова массовые проверки телефонов", – предупредил он.
По словам советника мэра, горожанам в целях безопасности важно как можно быстрее удалить все переписки в мессенджерах, а также почистить историю звонков. Также следует выйти из учетных записей в социальных сетях.
"Удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удалены". Не подвергайте себя и близких опасности", – призывает Андрющенко.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".
Американская газета The Washington Post отметила, что партизаны – большое преимущество Украины в войне, которую развязала Россия.