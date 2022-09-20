В Мариуполе глобальная зачистка, количество патрулей стремительно растет – Андрющенко

"В Мариуполе – глобальная зачистка. Количество патрулей стремительно растет. Снова массовые проверки телефонов", – предупредил он.

По словам советника мэра, горожанам в целях безопасности важно как можно быстрее удалить все переписки в мессенджерах, а также почистить историю звонков. Также следует выйти из учетных записей в социальных сетях.

"Удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удалены". Не подвергайте себя и близких опасности", – призывает Андрющенко.