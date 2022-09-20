В оккупированном Мариуполе арестовали подростков за исполнение гимна Украины

По его словам, подростков арестовали после доноса местных жителей.
"В Мариуполе арестовали подростков, певших гимн Украины. Ожидаемо. В том числе для того и производили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан. Глядя на все это, понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто содействует оккупанту. Возмездию – быть", – сообщил он.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".