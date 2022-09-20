ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе арестовали подростков за исполнение гимна Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Мариуполе оккупанты арестовали подростков за гимн Украины в центре города
В Мариуполе оккупанты арестовали подростков за гимн Украины в центре города
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мариуполе арестовали подростков за исполнение гимна Украины. Об этом 20 сентября сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, подростков арестовали после доноса местных жителей.

"В Мариуполе арестовали подростков, певших гимн Украины. Ожидаемо. В том числе для того и производили зачистку. Грустно, что нашли из-за доносов своих же горожан. Глядя на все это, понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто содействует оккупанту. Возмездию – быть", – сообщил он.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Теги: Украина, арест, Мариуполь, гимн Украины, война России против Украины, подростки, российские оккупанты, Петр Андрющенко, вторжение России в Украину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Проживающий в загородном доме Горбунов рассказал, как готовится к зиме
Проживающий в загородном доме Горбунов рассказал, как готовится к зиме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Проживающий в мэрии Львова кот прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Проживающий в мэрии Львова кот прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (256082)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (115847)
3
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (106552)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (99001)
5
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (75808)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (59860)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54457)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23630)
 
 
 
 