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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны – Зеленский

Зеленский: Украина договорилась с Турцией, что пять наших командиров, освобожденных из плена, будут находиться в полной безопасности
Зеленский: Украина договорилась с Турцией, что пять наших командиров, освобожденных из плена, будут находиться в полной безопасности
Фото: president.gov.ua

Пятеро командиров защитников Мариуполя Донецкой области будут оставаться в Турции до конца войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 22 сентября в эфире общенационального телемарафона на канале "1+1".

"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом с президентом Эрдоганом – что пять наших командиров, освобожденных из плена, буду находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время до конца войны", – заявил президент.

Он добавил, что Украина обеспечит их семьям возможность с ними видеться. Речь идет о:

  • и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском (Волына);
  • командире полка "Азов" Денисе Прокопенко (Редис);
  • заместителе командира "Азов" Святославе Паламаре (Калина);
  • Олеге Хоменко;
  • Денисе Шлеге.
Контекст:

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. Также были освобождены лидеры "Азова".

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, Владимир Зеленский, война России против Украины, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский
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