Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны – Зеленский

"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом с президентом Эрдоганом – что пять наших командиров, освобожденных из плена, буду находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время до конца войны", – заявил президент.
Он добавил, что Украина обеспечит их семьям возможность с ними видеться. Речь идет о:
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. Также были освобождены лидеры "Азова".
Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.