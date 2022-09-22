Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны – Зеленский

Зеленский: Украина договорилась с Турцией, что пять наших командиров, освобожденных из плена, будут находиться в полной безопасности Фото: president.gov.ua

"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом с президентом Эрдоганом – что пять наших командиров, освобожденных из плена, буду находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время до конца войны", – заявил президент.

Он добавил, что Украина обеспечит их семьям возможность с ними видеться. Речь идет о: