Украина обменяла 200 военнопленных на Медведчука – СБУ

Малюк, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Дмитрий Усов и омбудсмен Дмитрий Лубинец в прямом эфире докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку о результатах обмена.

"Мы обменяли 200 граждан Украины на Медведчука. Хочу отметить, что Медведчук не просто кум Путина, это качественно задукоментированный нами государственный предатель", – сказал Малюк.

В СБУ уточнили, что всего в Украину вернули 215 человек, 200 из них обменяли на Медведчука.

Зеленский поблагодарил всех, кто принимал участие в переговорах.

"Что я могу сказать? Думаю, мы Медведчука могли обменять на одного нашего азовца, героя. А то, что вернули такое количество, – это... Есть за что всей стране, извините, выпить", – сказал глава государства.

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