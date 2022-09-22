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Украина обменяла 200 военнопленных на Медведчука – СБУ

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Медведчука передали России
Медведчука передали России
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука обменяли на удерживаемых Россией украинских военнопленных, в том числе защитников Мариуполе Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона, который в том числе транслирует канал "Рада" в YouTube, сообщил врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Малюк, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Дмитрий Усов и омбудсмен Дмитрий Лубинец в прямом эфире докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку о результатах обмена. 

"Мы обменяли 200 граждан Украины на Медведчука. Хочу отметить, что Медведчук не просто кум Путина, это качественно задукоментированный нами государственный предатель", – сказал Малюк. 

В СБУ уточнили, что всего в Украину вернули 215 человек, 200 из них обменяли на Медведчука. 

Зеленский поблагодарил всех, кто принимал участие в переговорах.

"Что я могу сказать? Думаю, мы Медведчука могли обменять на одного нашего азовца, героя. А то, что вернули такое количество, – это... Есть за что всей стране, извините, выпить", – сказал глава государства. 

Новость дополняется. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк
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