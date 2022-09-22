Лидеры "Азова" Редис и Калина освобождены из плена

hromadske пишет, что среди освобожденных – также исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Контекст:

Все освобожденные пленные являются защитниками Мариуполя с завода "Азовсталь", который был последним объектом в городе, удерживаемым украинскими военными. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали"– их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой.