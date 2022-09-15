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Суд продлил арест Медведчуку до 14 ноября

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Мера пресечения продлена до 14 ноября
Мера пресечения продлена до 14 ноября
Фото: ЕРА

Лычаковский районный суд Львова продлил народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября. Об этом 14 сентября говорится в решении суда в Facebook.

"Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14.11.2022", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LychakivskiyCourt/posts/pfbid0PdimfFgBZGXVYYheNKcSZed9jyBABJbYdRPPZvVTgrFKTTntiYRZ8uA2joujH7Zal

 

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, арест, госизмена
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