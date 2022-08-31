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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Связи с Медведчуком и Сурковым. В Украине будут судить двух политиков, которые готовили государственный переворот

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Mятежники планировали создание "народных республик" в западных областях Украины
Mятежники планировали создание "народных республик" в западных областях Украины
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительный акт в отношении двух политиков, которых контрразведка разоблачила в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следователей, они планировали силовой переворот в стране и действовали в координации с российскими спецслужбами.

Расследование установило их сотрудничество с отдельными членами общественной организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Кроме того, в 2019 году они контактировали с приемной Владислава Суркова, который в то время занимал пост помощника президента РФ Владимира Путина и курировал "украинский вопрос". 

Обеспечить средствами злоумышленников пообещал представитель России, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве. Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национального собрания".  Оно должно было собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и Кабмина. Смета мероприятия составляла $9,7 млн и включала вербовку военных, аренду помещений в столице и регионах, расходы на 380 человек-"делегатов", охрану, транспорт и услуги СМИ.

К моменту начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. В то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание "народных республик" в западных областях. Это произошло из-за уверенности в быстрой оккупации восточной, северной и южной частей Украины, пишет СБУ.

Подозреваемые обвиняются в сговоре для совершения действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УКУ).

Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, Украинский выбор, Владислав Сурков, следствие, государственный переворот, война России против Украины
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