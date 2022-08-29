Суд арестовал имущество жены Медведчука во Львовской области

По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности.

Впоследствии предприниматели для завладения активами "на законных основаниях" внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на три отдельных участка и оформили их как собственность компании.

На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйского района, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.

СБУ установила, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Марченко.