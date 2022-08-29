Суд арестовал имущество жены Медведчука во Львовской области

По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности.
Впоследствии предприниматели для завладения активами "на законных основаниях" внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на три отдельных участка и оформили их как собственность компании.
На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйского района, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.
СБУ установила, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Марченко.
Марченко, как и ее супруг, находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.
Сам Медведчук сейчас находится под арестом. Его задержали 12 апреля во время попытки бежать из страны. Его подозревают в попытке разграбления национальных ценностей, а именно в незаконной добыче нефти и газа на шельфе моря в районе временно оккупированной территории АР Крым. Также, по данным следствия, нардеп предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.