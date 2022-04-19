Картины, яйца Фаберже, 20 швейцарских часов. Полиция провела обыски в домах Медведчука

Правоохранители планируют арестовать активы, конечным бенефициаром которых является супруга нардепа Оксана Марченко. Во время обысков следователи обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.
"Сумма выявленного имущества устанавливается. Офисом генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", – отметили в полиции.
7 апреля пресс-служба Национальной полиции сообщила, что суд разрешил арестовать активы, конечным бенефициаром которых является Марченко. Во время обысков в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является жена Медведчука, правоохранители изъяли более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.
11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд города Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).
13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.
В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.