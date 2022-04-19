Картины, яйца Фаберже, 20 швейцарских часов. Полиция провела обыски в домах Медведчука

Арестованные активы Медведчука и его жены передадут в управление в АРМА Фото: ЕРА

Правоохранители планируют арестовать активы, конечным бенефициаром которых является супруга нардепа Оксана Марченко. Во время обысков следователи обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

"Сумма выявленного имущества устанавливается. Офисом генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", – отметили в полиции.

7 апреля пресс-служба Национальной полиции сообщила, что суд разрешил арестовать активы, конечным бенефициаром которых является Марченко. Во время обысков в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является жена Медведчука, правоохранители изъяли более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.

11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд города Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука.