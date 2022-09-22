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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир "Азова" Редис после обмена: У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное

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Редис (в центре) и другие руководители гарнизона "Мариуполь" сейчас находятся в Турции
Редис (в центре) и другие руководители гарнизона "Мариуполь" сейчас находятся в Турции
Фото предоставлено пресс-службой президента Украины

Командир отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко (Редис) в ночь на 22 сентября сделал первое заявление после освобождения из российского плена. Его показали в эфире телемарафона, который в том числе транслирует канал "Рада" в YouTube.

В эфире показали совещание, которое проводили президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак по поводу обмена пленными.

Они по видеосвязи пообщались с руководителями гарнизона "Мариуполь", которых освободили во время обмени и которые сейчас находятся в Турции. 

"Слава Украине! У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. Спасибо вам и всей команде за то, что вы сделали", – сказал Прокопенко, обращаясь к президенту.   

"Спасибо тебе за то, что вы сделали. Главное – что вы сделали для Украины и что вы еще сделаете. И мы обязательно отметим вместе победу", – ответил ему Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы очень гордятся тем, что защитники Мариуполя Донецкой области сделали для Украины. 

"Каждым из вас гордимся! Первый шаг мы сделали, вы сегодня в безопасности, вы на турецкой земле. Второй шаг  вы обязательно будете дома", – сказал президент. 

Он заверил, что руководство Украины делает все, чтобы вернуть из плена всех защитников. 

Всего в рамках обмена, который Украина и Россия провели 21 сентября, Украина вернула 215 военнопленных, в том числе пятерых руководителей гарнизона "Мариуполь". 

Зеленский рассказал, что пятеро командиров, согласно договоренностям, останутся в Турции до конца войны. Это Пропокопенко, Сергей Волынский (Волына), Святослав Паламар (Калина), Олег Хоменко и Денис Шлега. По словам президента, у них будет возможность видеться с родными. 

Новость дополняется. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Мариуполь, полк Азов, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак, Денис Прокопенко
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