Среди освобожденных из плена РФ оказались иностранцы, которых оккупанты приговорили к казни

В частности, член парламента и первый замминистра здравоохранения Великобритании Роберт Дженрик написал в Twitter об освобождении Аслина.

"Возвращение Эйдена положило конец месяцам мучительной неопределенности для любящей семьи Эйдена в Ньюарке, которая каждый день страдала от фиктивного суда над Эйденом, но никогда не теряла надежды. Когда они снова объединились как семья, они, наконец, могут быть в мире", – сообщил он.

Aiden’s return brings to an end months of agonising uncertainty for Aiden’s loving family in Newark who suffered every day of Aiden’s sham trial but never lost hope. As they are united as a family once more, they can finally be at peace. 3/3 — Robert Jenrick (@RobertJenrick) September 21, 2022

Информация об освобождении Аслина появилась также в его Instagram. Судя по посту, также были освобождены еще один британец Шон Пиннер и марроканец Саадун Брагим.

Скриншот: cossackgundi / Instagram

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Twitter сообщила, что из плена освобождены пять британцев, захваченных боевиками на востоке Украины. Она поблагодарила президента Владимира Зеленского и Саудовскую Аравию за их усилия и помощь в освобождении пленных.

"Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержание гражданских лиц в политических целях", – добавила Трасс.

I thank @ZelenskyyUa for his efforts to secure the release of detainees, and Saudi Arabia for their assistance.



Russia must end the ruthless exploitation of prisoners of war and civilian detainees for political ends. — Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022

Кроме того, CNN, ссылаясь на представителя семей Дрюке и Хьюна Дайаны Шоу, сообщил, что двух американцев также освободили. По ее словам, мужчины находятся в безопасности в посольстве США в Саудовской Аравии и после медицинского осмотра и допроса вернутся в Штаты.