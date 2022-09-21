Среди освобожденных из плена РФ оказались иностранцы, которых оккупанты приговорили к казни

В частности, член парламента и первый замминистра здравоохранения Великобритании Роберт Дженрик написал в Twitter об освобождении Аслина.
"Возвращение Эйдена положило конец месяцам мучительной неопределенности для любящей семьи Эйдена в Ньюарке, которая каждый день страдала от фиктивного суда над Эйденом, но никогда не теряла надежды. Когда они снова объединились как семья, они, наконец, могут быть в мире", – сообщил он.
Aiden’s return brings to an end months of agonising uncertainty for Aiden’s loving family in Newark who suffered every day of Aiden’s sham trial but never lost hope. As they are united as a family once more, they can finally be at peace. 3/3— Robert Jenrick (@RobertJenrick) September 21, 2022
Информация об освобождении Аслина появилась также в его Instagram. Судя по посту, также были освобождены еще один британец Шон Пиннер и марроканец Саадун Брагим.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Twitter сообщила, что из плена освобождены пять британцев, захваченных боевиками на востоке Украины. Она поблагодарила президента Владимира Зеленского и Саудовскую Аравию за их усилия и помощь в освобождении пленных.
"Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержание гражданских лиц в политических целях", – добавила Трасс.
I thank @ZelenskyyUa for his efforts to secure the release of detainees, and Saudi Arabia for their assistance.— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022
Russia must end the ruthless exploitation of prisoners of war and civilian detainees for political ends.
Кроме того, CNN, ссылаясь на представителя семей Дрюке и Хьюна Дайаны Шоу, сообщил, что двух американцев также освободили. По ее словам, мужчины находятся в безопасности в посольстве США в Саудовской Аравии и после медицинского осмотра и допроса вернутся в Штаты.
Всего 21 сентября стало известно об освобождении десятерых иностранцев из плена. Их имена сперва не назывались, но было известно, что среди освобожденных есть граждане пяти стран – США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.
Британцы Аслин и Пиннер попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области. Брахим оказался в плену в марте. 9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил всех троих к смертной казни.
О плене американцев Дрюке и Хьюна стало известно 16 июня. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.