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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди освобожденных из плена РФ оказались иностранцы, которых оккупанты приговорили к казни

Из плена освободили десятерых иностранцев
Из плена освободили десятерых иностранцев
Фото: cossackgundi / Instagram

Среди освобожденных 21 сентября из российского плена иностранцев были британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марроканец Саадун Брагим, которым грозила смертная казнь, и американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн.

В частности, член парламента и первый замминистра здравоохранения Великобритании Роберт Дженрик написал в Twitter об освобождении Аслина.

"Возвращение Эйдена положило конец месяцам мучительной неопределенности для любящей семьи Эйдена в Ньюарке, которая каждый день страдала от фиктивного суда над Эйденом, но никогда не теряла надежды. Когда они снова объединились как семья, они, наконец, могут быть в мире", – сообщил он.

Информация об освобождении Аслина появилась также в его Instagram. Судя по посту, также были освобождены еще один британец Шон Пиннер и марроканец Саадун Брагим.

Скриншот: cossackgundi / Instagram
Скриншот: cossackgundi / Instagram

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Twitter сообщила, что из плена освобождены пять британцев, захваченных боевиками на востоке Украины. Она поблагодарила президента Владимира Зеленского и Саудовскую Аравию за их усилия и помощь в освобождении пленных.

"Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержание гражданских лиц в политических целях", – добавила Трасс.

Кроме того, CNN, ссылаясь на представителя семей Дрюке и Хьюна Дайаны Шоу, сообщил, что двух американцев также освободили. По ее словам, мужчины находятся в безопасности в посольстве США в Саудовской Аравии и после медицинского осмотра и допроса вернутся в Штаты. 

Контекст:

Всего 21 сентября стало известно об освобождении десятерых иностранцев из плена. Их имена сперва не назывались, но было известно, что среди освобожденных есть граждане пяти стран – США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

Британцы Аслин и Пиннер попали в плен в середине апреля. Они с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, а после начала полномасштабной войны участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области. Брахим оказался в плену в марте. 9 июня так называемый "суд ДНР" приговорил всех троих к смертной казни.

О плене американцев Дрюке и Хьюна стало известно 16 июня. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Великобритания, война, плен, война России против Украины, Лиз Трасс, российские оккупанты, Эйден Аслин
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