Верещук призвала мобилизованных российских военных сдаваться в плен

"Обращение к российским военнослужащим: если вас мобилизовали и вы оказались на территории Украины, вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное – свою жизнь – для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине", – написала она.

Верещук подчеркнула, что в плену российским военным гарантируются безопасность и достойные условия содержания.

"Со временем вас могут обменять на украинских пленных. Однако если вы не захотите возвращаться в Россию, то согласно Женевским конвенциям и законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли", – заявила вице-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)