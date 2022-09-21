Верещук призвала мобилизованных российских военных сдаваться в плен

"Обращение к российским военнослужащим: если вас мобилизовали и вы оказались на территории Украины, вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное – свою жизнь – для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине", – написала она.
Верещук подчеркнула, что в плену российским военным гарантируются безопасность и достойные условия содержания.
"Со временем вас могут обменять на украинских пленных. Однако если вы не захотите возвращаться в Россию, то согласно Женевским конвенциям и законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли", – заявила вице-премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы. В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ, и начался обвал акций компаний.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.