"Если Владимир Владимирович мне скажет идти – я пойду". Сын Пескова отказался явиться в военкомат по повестке. Сторонник Навального позвонил ему под видом военкома

Под видом военкома Низовцев сообщил об отправленной повестке и предложил явиться для медосмотра на следующий день в 10.00.
"В 10.00 я, естественно, не приеду. Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне, мне надо понимать, что и как правильно сделать", – ответил сын Пескова.
"Завтра чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно", – сказал сын пресс-секретаря Путина.
Он несколько раз в течение разговора повторил, что не угрожает военкому – просто должен разобраться в ситуации и "посоветоваться" перед тем, как приезжать.
"У меня проблемы защищать Родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах", – добавил он.
В чем заключаются нюансы, сын Пескова не пояснил.
"Если придется защищать Родину – не переживайте, как говорится, "я буду с вами", а буду я завтра [в военкомате], не буду – это уже второй вопрос", – сказал он.
В ходе беседы он заявил также, что согласия на запись добровольцем не дает, а о приказе, которым в РФ объявлена частичная мобилизация, осведомлен.
"Если [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин]" мне скажет, что мне надо туда идти, я пойду", – подытожил сын Пескова.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, задержаны 150 человек
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.