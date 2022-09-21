"Если Владимир Владимирович мне скажет идти – я пойду". Сын Пескова отказался явиться в военкомат по повестке. Сторонник Навального позвонил ему под видом военкома

Сын пресс-секретаря Путина заверил, что у него нет проблем "защищать Родину", но в военкомат прийти отказался Фото: theins.ru

Под видом военкома Низовцев сообщил об отправленной повестке и предложил явиться для медосмотра на следующий день в 10.00.

"В 10.00 я, естественно, не приеду. Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне, мне надо понимать, что и как правильно сделать", – ответил сын Пескова.

"Завтра чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно", – сказал сын пресс-секретаря Путина.

Он несколько раз в течение разговора повторил, что не угрожает военкому – просто должен разобраться в ситуации и "посоветоваться" перед тем, как приезжать.

"У меня проблемы защищать Родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах", – добавил он.

В чем заключаются нюансы, сын Пескова не пояснил.

"Если придется защищать Родину – не переживайте, как говорится, "я буду с вами", а буду я завтра [в военкомате], не буду – это уже второй вопрос", – сказал он.

В ходе беседы он заявил также, что согласия на запись добровольцем не дает, а о приказе, которым в РФ объявлена частичная мобилизация, осведомлен.

"Если [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин]" мне скажет, что мне надо туда идти, я пойду", – подытожил сын Пескова.