В РФ продолжается внутренняя "самомобилизация" – Генштаб ВСУ

"Продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации. В войсках казачьего общества "Всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в Росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края", – говорится в сообщении.
Также в российском городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине, сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы. В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ, и начался обвал акций компаний.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.