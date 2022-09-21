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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ продолжается внутренняя "самомобилизация" – Генштаб ВСУ

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В РФ 21 сентября объявили мобилизацию
В РФ 21 сентября объявили мобилизацию
Фото: EPA

В России продолжается внутренняя "самомобилизация", несмотря на объявление в стране "частичной" мобилизации. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 21 сентября.

"Продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации. В войсках казачьего общества "Всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в Росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края", – говорится в сообщении.

Также в российском городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине, сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы. В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ, и начался обвал акций компаний.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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