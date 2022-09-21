В РФ продолжается внутренняя "самомобилизация" – Генштаб ВСУ

"Продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации. В войсках казачьего общества "Всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в Росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края", – говорится в сообщении.

Также в российском городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине, сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)