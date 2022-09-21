Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" оккупантов и увеличить помощь Украине

В заявлении отмечается, что Россия продолжает аннексию территории Украины путем проведения псевдореферендумов.

"Верховная Рада Украины считает незаконными решения оккупационных администраций Российской Федерации на временно оккупированных отдельных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о проведении псевдореферендумов о присоединении к Российской Федерации, что вызывающе нарушает основные нормы и принципы международного права, Конституцию Украины и действующее законодательство, а также направлено против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в документе.

Рада призвала мировое сообщество не признавать псевдореферендумы, а также дать оценку действиям страны-агрессора.

"Мир должен осознать, что существует реальная угроза повреждения ядерных объектов Украины в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, нарушающей нормы международного атомного права, требования ядерной и радиационной безопасности", – говорится в заявлении.

Парламентарии также отметили, что решение президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации демонстрирует углубление и расширение преступных намерений российских властей в отношении Украины. По их мнению, это приведет к расширению масштабов войны и будет иметь разрушительные последствия для всей Европы.

Также Рада потребовала привлечь к ответственности политическое и военное руководство РФ за нарушение международного права, совершение военных преступлений и преступлений против человечности — геноцид украинского народа.

Депутаты призвали правительства и парламенты других стран увеличить предоставление Украине комплексной помощи, в том числе оборонной и военно-технической.