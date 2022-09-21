Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" оккупантов и увеличить помощь Украине

В заявлении отмечается, что Россия продолжает аннексию территории Украины путем проведения псевдореферендумов.
"Верховная Рада Украины считает незаконными решения оккупационных администраций Российской Федерации на временно оккупированных отдельных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о проведении псевдореферендумов о присоединении к Российской Федерации, что вызывающе нарушает основные нормы и принципы международного права, Конституцию Украины и действующее законодательство, а также направлено против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в документе.
Рада призвала мировое сообщество не признавать псевдореферендумы, а также дать оценку действиям страны-агрессора.
"Мир должен осознать, что существует реальная угроза повреждения ядерных объектов Украины в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, нарушающей нормы международного атомного права, требования ядерной и радиационной безопасности", – говорится в заявлении.
Парламентарии также отметили, что решение президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации демонстрирует углубление и расширение преступных намерений российских властей в отношении Украины. По их мнению, это приведет к расширению масштабов войны и будет иметь разрушительные последствия для всей Европы.
Также Рада потребовала привлечь к ответственности политическое и военное руководство РФ за нарушение международного права, совершение военных преступлений и преступлений против человечности — геноцид украинского народа.
Депутаты призвали правительства и парламенты других стран увеличить предоставление Украине комплексной помощи, в том числе оборонной и военно-технической.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Владимир Путин 21 сентября.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.