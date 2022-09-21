Байден рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине

Байден: Мы будем проявлять солидарность против агрессии России Фото: EPA

"Как и вы Соединенные Штаты хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях. На тех, под которыми мы бы все подписались. Нельзя завоевывать территорию страны силой. Единственная страна, которая с этим не согласна, – это Россия", – отметил он.

Байден подчеркнул, что каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство.

"Мы будем проявлять солидарность против агрессии России. И точка", – добавил американский президент.