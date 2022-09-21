ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине

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Байден: Мы будем проявлять солидарность против агрессии России
Байден: Мы будем проявлять солидарность против агрессии России
Фото: EPA

Война в Украине должна закончиться на справедливых условиях. Об этом заявил президент США Джо Байден 21 сентября во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Как и вы Соединенные Штаты хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях. На тех, под которыми мы бы все подписались. Нельзя завоевывать территорию страны силой. Единственная страна, которая с этим не согласна, – это Россия", – отметил он.

Байден подчеркнул, что каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство.

"Мы будем проявлять солидарность против агрессии России. И точка", – добавил американский президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей, а в сентябре – из большинства населенніх пунктов Харьковской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, война, война России против Украины
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