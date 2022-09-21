США предоставили Украине помощь на $25 млрд – Байден

"США направляют огромную помощь – военную, гуманитарную, прямую экономическую – Украине. $25 млрд на сегодняшний момент. Наши союзники и партнеры по всему миру также активизировались. Более 40 стран сегодня, представленные здесь, внесли миллиарды из своих собственных средств для того, чтобы Украина могла защищаться", – подчеркнул Байден.
По его словам, США сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию платить, чтобы сдерживать ее нападение на территорию НАТО и для того, чтобы Россия отвечала за жестокие военные преступления.
"[Российская] нация стремится к удовлетворению своих имперских амбиций, и если это оставить без последствий, тогда под угрозой будет все, что защищает наша организация", – отметил президент США.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.