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США предоставили Украине помощь на $25 млрд – Байден

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Байден отметил, что США сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию платить за нападение на Украину
Байден отметил, что США сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию платить за нападение на Украину
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Об этом заявил президент США Джо Байден 21 сентября во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"США направляют огромную помощь – военную, гуманитарную, прямую экономическую – Украине. $25 млрд на сегодняшний момент. Наши союзники и партнеры по всему миру также активизировались. Более 40 стран сегодня, представленные здесь, внесли миллиарды из своих собственных средств для того, чтобы Украина могла защищаться", – подчеркнул Байден.

По его словам, США сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию платить, чтобы сдерживать ее нападение на территорию НАТО и для того, чтобы Россия отвечала за жестокие военные преступления.

"[Российская] нация стремится к удовлетворению своих имперских амбиций, и если это оставить без последствий, тогда под угрозой будет все, что защищает наша организация", – отметил президент США.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, война, военная помощь, финансовая помощь, война России против Украины
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