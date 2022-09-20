Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности ситуацию на фронте и продолжение помощи для украинской армии

"Разговор состоялся в рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Украины. Андрей Ермак проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности на деоккупированных территориях и восстановления там нормальной жизни", – говорится в сообщении.
Также Ермак и Салливан обсудили продолжение помощи в области безопасности для украинской армии.
"Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что они стоят рядом с украинским народом в борьбе с российской агрессией", – добавили в пресс-службе.
По данным Пентагона, с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.
При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.
16 августа министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.
Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре Резников.