Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности ситуацию на фронте и продолжение помощи для украинской армии

Ермак поблагодарил американских союзников за поддержку украинского народа в борьбе с агрессией РФ Фото: president.gov.ua

"Разговор состоялся в рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Украины. Андрей Ермак проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности на деоккупированных территориях и восстановления там нормальной жизни", – говорится в сообщении.

Также Ермак и Салливан обсудили продолжение помощи в области безопасности для украинской армии.

"Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что они стоят рядом с украинским народом в борьбе с российской агрессией", – добавили в пресс-службе.