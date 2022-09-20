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Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности ситуацию на фронте и продолжение помощи для украинской армии

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Ермак поблагодарил американских союзников за поддержку украинского народа в борьбе с агрессией РФ
Ермак поблагодарил американских союзников за поддержку украинского народа в борьбе с агрессией РФ
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 20 сентября.

"Разговор состоялся в рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Украины. Андрей Ермак проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности на деоккупированных территориях и восстановления там нормальной жизни", – говорится в сообщении.

Также Ермак и Салливан обсудили продолжение помощи в области безопасности для украинской армии.

"Руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что они стоят рядом с украинским народом в борьбе с российской агрессией", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

По данным Пентагона, с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.

При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.

16 августа министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре Резников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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