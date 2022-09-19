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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жалкое государство". Ермак после обстрела Пивденноукраинской АЭС призвал признать РФ страной – спонсором терроризма

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Ермак: Нужно давать по зубам
Ермак: Нужно давать по зубам
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Россия должна быть признана страной – спонсором терроризма. Об этом 19 сентября, после обстрела российскими оккупантами Пивденноукраинской АЭС, в Telegrаm заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, удар по ПАЭС – это "ядерный шантаж от террористов, которых до сих пор не признали террористами".

"Нужно давать по зубам. Россия – государство – спонсор терроризма. Да, трусливое. Да, примитивное и жалкое. Но это не опровергает того, что Россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом", – подчеркнул глава Офиса президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС. 

В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории ПАЭС. По данным "Энергоатома", ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября опубликовал видео ракетного удара оккупантов по ПАЭС.

Теги: Россия, Украина, терроризм, террористы, Николаевская область, АЭС, Энергоатом, обстрелы, война России против Украины, ракета, Андрей Ермак, Южноукраинск, Пивденноукраинская АЭС
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