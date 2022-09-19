"Жалкое государство". Ермак после обстрела Пивденноукраинской АЭС призвал признать РФ страной – спонсором терроризма

По его словам, удар по ПАЭС – это "ядерный шантаж от террористов, которых до сих пор не признали террористами".

"Нужно давать по зубам. Россия – государство – спонсор терроризма. Да, трусливое. Да, примитивное и жалкое. Но это не опровергает того, что Россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом", – подчеркнул глава Офиса президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)