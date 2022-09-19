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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ракета упала в 300 м от ядерных реакторов". Оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС, заявили в "Энергоатоме"

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Оккупанты нанесли удар еще по одной украинской АЭС
Оккупанты нанесли удар еще по одной украинской АЭС
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории Пивденноукраинской атомной электростанции, причем "ракета упала в 300 м от ядерных реакторов", сообщила в Telegram пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00.20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС", – говорится в сообщении. 

По данным "Энергоатома", ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока АЭС сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

В компании показали воронку, которая осталась в промышленной зоне АЭС от взрыва ракеты: ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС. 

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. В результате вражеских действий  Чернобыльская АЭС была полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция, и смогли проникнуть в город. Оккупанты обстреливали станцию и там начался пожар, россияне попали в первый энергоблок. Утром пожар был ликвидирован украинскими спасателями.

После этого Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Кроме того, оккупанты несколько раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.

Теги: ядерная энергетика, взрыв, атомная энергетика, АЭС, Энергоатом, обстрелы, война России против Украины, ракеты, электростанция, Пивденноукраинская АЭС
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