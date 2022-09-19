"Ракета упала в 300 м от ядерных реакторов". Оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС, заявили в "Энергоатоме"

Оккупанты нанесли удар еще по одной украинской АЭС Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

"Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00.20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС", – говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока АЭС сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

В компании показали воронку, которая осталась в промышленной зоне АЭС от взрыва ракеты: ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС.