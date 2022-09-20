Совет ЕС одобрил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, помощь будет выделена Украине в срочном порядке Фото: depositphotos.com

"Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, помощь будет выделена Украине в срочном порядке в виде долгосрочных кредитов "на очень льготных условиях".

Выделенные €5 млрд – это второй транш из запланированного Евросоюзом пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму €9 млрд.

"За этим решением должно последовать быстрое принятие решения по реализации третьего этапа запланированной макрофинансовой помощи ЕС на дополнительную сумму до €3 млрд, как только будет определена структура этой помощи", – добавили в Совете ЕС.