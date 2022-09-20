Совет ЕС одобрил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

"Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, помощь будет выделена Украине в срочном порядке в виде долгосрочных кредитов "на очень льготных условиях".
Выделенные €5 млрд – это второй транш из запланированного Евросоюзом пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму €9 млрд.
"За этим решением должно последовать быстрое принятие решения по реализации третьего этапа запланированной макрофинансовой помощи ЕС на дополнительную сумму до €3 млрд, как только будет определена структура этой помощи", – добавили в Совете ЕС.
Одобренная сумма помощи – это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже был выделен Украине.
Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.
15 сентября решение о выделении Украине €5 млрд помощи поддержал Европарламент.
В Минфине Украины говорили, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости.