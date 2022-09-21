Гражданам Кыргызстана грозит тюрьма за участие в военных действиях РФ – посольство республики

Гражданам Кыргызстана грозит 10 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне России Фото: mfa.gov.kg

"Посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность", – говорится в сообщении.

В консульстве отметили, что за нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В случае получения гражданами республики призыва на участие в каких-либо военных действиях посольство просит обратиться в их дипломатическое представительство.