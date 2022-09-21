Гражданам Кыргызстана грозит тюрьма за участие в военных действиях РФ – посольство республики

"Посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность", – говорится в сообщении.
В консульстве отметили, что за нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В случае получения гражданами республики призыва на участие в каких-либо военных действиях посольство просит обратиться в их дипломатическое представительство.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".