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Гражданам Кыргызстана грозит тюрьма за участие в военных действиях РФ – посольство республики

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Гражданам Кыргызстана грозит 10 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне России
Гражданам Кыргызстана грозит 10 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне России
Фото: mfa.gov.kg

Посольство Кыргызстана в России напомнило своим гражданам, которые проживают на территории РФ, что за участие в боевых действиях "другой страны" будет уголовная ответственность. Об этом говорится в сообщении посольства Кыргызстана в России, опубликованном 21 сентября.

"Посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность", – говорится в сообщении. 

В консульстве отметили, что за нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

В случае получения гражданами республики призыва на участие в каких-либо военных действиях посольство просит обратиться в их дипломатическое представительство.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат".

Теги: оружие, Кыргызстан, тюрьма, военные, мобилизация, призыв, российская агрессия, консульство
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