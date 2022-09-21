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"Это не про нас". В Беларуси прокомментировали слухи о возможности мобилизации

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Александр Вольфович заявил, что Беларусь мобилизована и так
Александр Вольфович заявил, что Беларусь мобилизована и так
Фото: belta.by

Народ Беларуси и сама Беларусь мобилизованы и так, поэтому стране мобилизация не нужна. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщило БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси готовы "дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены" – тем силовым блоком и "составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории".

Отмечается, что Вольфович прокомментировал слухи о возможности мобилизации в Беларуси после сегодняшней встречи в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Контекст:

20 сентября самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью каналу "Россия-24", которое транслировалось 21 сентября, что в ходе частичной мобилизации будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

21 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на 210-й день войны россияне получили мобилизацию и закрытые границы. По его мнению, "у жизни прекрасное чувство юмора".

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, мобилизация, безопасность
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