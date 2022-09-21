"Это не про нас". В Беларуси прокомментировали слухи о возможности мобилизации

Александр Вольфович заявил, что Беларусь мобилизована и так Фото: belta.by

По его словам, в Беларуси готовы "дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены" – тем силовым блоком и "составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории".

Отмечается, что Вольфович прокомментировал слухи о возможности мобилизации в Беларуси после сегодняшней встречи в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.