"Это не про нас". В Беларуси прокомментировали слухи о возможности мобилизации

По его словам, в Беларуси готовы "дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены" – тем силовым блоком и "составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории".
Отмечается, что Вольфович прокомментировал слухи о возможности мобилизации в Беларуси после сегодняшней встречи в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
20 сентября самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью каналу "Россия-24", которое транслировалось 21 сентября, что в ходе частичной мобилизации будут мобилизованы около 300 тыс. человек.
21 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на 210-й день войны россияне получили мобилизацию и закрытые границы. По его мнению, "у жизни прекрасное чувство юмора".