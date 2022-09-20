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Лукашенко поручил начать подготовку к обороне Беларуси

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Лукашенко заявил о необходимости проверить подготовку военных сил страны
Лукашенко заявил о необходимости проверить подготовку военных сил страны
Фото: depositphotos.com

Министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Об этом 20 сентября заявил самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, сообщает его пресс-служба.

"Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта со времен начала "специальной военной операции" России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" – сказал он.

Лукашенко также отметил, что, вопреки опасности, бояться Беларусь не станет и боеготовность государства не должна казаться чем-то чрезвычайным для общества.

"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени – значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, – значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять – значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, – значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем", – заявил он.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 31 июля.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война России против Украины, границы
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