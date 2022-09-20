Лукашенко поручил начать подготовку к обороне Беларуси

"Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта со времен начала "специальной военной операции" России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" – сказал он.

Лукашенко также отметил, что, вопреки опасности, бояться Беларусь не станет и боеготовность государства не должна казаться чем-то чрезвычайным для общества.

"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени – значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, – значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять – значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, – значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем", – заявил он.