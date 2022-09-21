Россия освободила 10 иностранцев, взятых в плен в Украине – Reuters

Среди освобожденных есть граждане пяти стран — в список входят граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

Саудовский чиновник также сообщил, что самолет с заключенными уже приземлился в Саудовской Аравии.

Контекст:

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.

Вице-премьер Ирина Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.