Украина освободила из плена 215 защитников Украины, в том числе 108 азовцев – Ермак

"Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ГРОшники, таможенники, гражданские…Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные военные. Те, кого россияне хотели лишить жизни, кого называли "нацистами", – наши сильные люди, которых не сломали бои и плен", – написал Ермак.
Он добавил, что Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), Сергей Волынский (Волына), Денис Шлега, Олег Хоменко, командиры с "Азовстали" уже находятся в безопасности. Ермак подчеркнул, что это результат личных договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
В эфире телемарафона Ермак уточнил, что согласно этим договоренностям, командиры с "Азовстали" сейчас находятся в Турции под личными гарантиями Эрдогана.
"Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу вернуть наших героев. Результат: наши герои свободны", – подчеркнул глава ОП.
Ермак добавил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.
Также глава ОП рассказал, что в число участников обмена вошли командующий 1-го батальона морской пехоты Евгений Бова, медик Катерина Полищук (Пташка), беременная медик Марьяна Мамонова и другие.
"Мы обменяли 200 наших героев на [народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора] Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А пять героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", – уточнил Ермак.
По словам главы ОП, "это был сложный процесс", который закончился "чрезвычайным успехом".
"Поздравляю наших героев с возвращением домой. Мы предоставим им всю необходимую помощь – медицинскую, социальную и любую другую", – подытожил Ермак.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали"– их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали". О еще одном обмене, в ходе которого в Украину вернулись 14 человек, стало известно 2 сентября.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой.