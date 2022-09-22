Украина освободила из плена 215 защитников Украины, в том числе 108 азовцев – Ермак

Ермак рассказал, что освобождение командиров "Азова" из плена – результат личных договоренностей Зеленского и Эрдогана Фото: president.gov.ua

"Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ГРОшники, таможенники, гражданские…Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные военные. Те, кого россияне хотели лишить жизни, кого называли "нацистами", – наши сильные люди, которых не сломали бои и плен", – написал Ермак.

Он добавил, что Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), Сергей Волынский (Волына), Денис Шлега, Олег Хоменко, командиры с "Азовстали" уже находятся в безопасности. Ермак подчеркнул, что это результат личных договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В эфире телемарафона Ермак уточнил, что согласно этим договоренностям, командиры с "Азовстали" сейчас находятся в Турции под личными гарантиями Эрдогана.

"Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу вернуть наших героев. Результат: наши герои свободны", – подчеркнул глава ОП.

Ермак добавил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.

Также глава ОП рассказал, что в число участников обмена вошли командующий 1-го батальона морской пехоты Евгений Бова, медик Катерина Полищук (Пташка), беременная медик Марьяна Мамонова и другие.

"Мы обменяли 200 наших героев на [народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора] Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А пять героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", – уточнил Ермак.

По словам главы ОП, "это был сложный процесс", который закончился "чрезвычайным успехом".

"Поздравляю наших героев с возвращением домой. Мы предоставим им всю необходимую помощь – медицинскую, социальную и любую другую", – подытожил Ермак.