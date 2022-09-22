ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина освободила из плена 215 защитников Украины, в том числе 108 азовцев – Ермак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак рассказал, что освобождение командиров "Азова" из плена результат личных договоренностей Зеленского и Эрдогана
Ермак рассказал, что освобождение командиров "Азова" из плена – результат личных договоренностей Зеленского и Эрдогана
Фото: president.gov.ua

21 сентября между Украиной и РФ состоялся большой обмен пленными, который прошел в несколько этапов и в разных локациях. Из российского плена Украина вернула 215 человек. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 22 сентября в Telegram.

"Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ГРОшники, таможенники, гражданские…Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные военные. Те, кого россияне хотели лишить жизни, кого называли "нацистами", – наши сильные люди, которых не сломали бои и плен", – написал Ермак.

Он добавил, что Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), Сергей Волынский (Волына), Денис Шлега, Олег Хоменко, командиры с "Азовстали" уже находятся в безопасности. Ермак подчеркнул, что это результат личных договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В эфире телемарафона Ермак уточнил, что согласно этим договоренностям, командиры с "Азовстали" сейчас находятся в Турции под личными гарантиями Эрдогана.

"Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу вернуть наших героев. Результат: наши герои свободны", – подчеркнул глава ОП.

Ермак добавил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.

Также глава ОП рассказал, что в число участников обмена вошли командующий 1-го батальона морской пехоты Евгений Бова, медик Катерина Полищук (Пташка), беременная медик Марьяна Мамонова и другие.

"Мы обменяли 200 наших героев на [народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора] Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А пять героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", – уточнил Ермак.

По словам главы ОП, "это был сложный процесс", который закончился "чрезвычайным успехом".

"Поздравляю наших героев с возвращением домой. Мы предоставим им всю необходимую помощь – медицинскую, социальную и любую другую", – подытожил Ермак.

Контекст:Многие освобожденные пленные являются защитниками Мариуполя с завода "Азовсталь", который был последним объектом в городе, удерживаемым украинскими военными. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали"– их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. 

Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали". О еще одном обмене, в ходе которого в Украину вернулись 14 человек, стало известно 2 сентября

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Виктор Медведчук, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, пограничники, полк Азов, плен, Азовсталь, пленные, ДНР, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Эр-Рияд, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
  Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
  Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (346428)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (161183)
3
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (119717)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (110323)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (86874)
6
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (55657)
7
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (52407)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (42942)
 
 
 
 