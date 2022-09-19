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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пересмотрела столько раз, что не можете вообразить". Мама Пташки прокомментировала опубликованное российскими пропагандистами видео

Светлана Полищук: Я горжусь своей дочерью, что она так держится, что не сдается
Светлана Полищук: Я горжусь своей дочерью, что она так держится, что не сдается
Фото: radiosvoboda.org

Мать пленной украинки Екатерины (Пташки) Полищук, участвовавшей в обороне "Азовстали" Мариуполя Донецкой области, Светлана Полищук, прокомментировала "Радіо Свобода" видео с Пташкой, опубликованное российскими пропагандистами.

На видео, появившемся 16 сентября в российских Telegram-каналах, Пташка отвечает пропагандистам на украинском языке. Из разговора с ней авторы видео опубликовали только несколько фраз, но пообещали, что "кадры с Пташкой и другими пленными войдут в новый фильм". Они представляют Полищук как снайпера "Азова" и "одну из самых опасных и идейных преступниц", хотя девушка является медиком. 

Четыре месяца назад, 19 мая, Пташка вместе с другими защитниками "Азовстали", выполняя приказ украинского командования, вышла с завода и сдалась в плен. Когда именно было записано интервью с ней, неизвестно. 

Мать Пташки рассказала, что не знает, где сейчас ее дочь. В июле Полищук была в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области – об этом ее матери сообщила волонтер, освобожденная из плена в начале июля. Там ли она еще сейчас, Полищук-старшей неизвестно.

Голос Пташки она последний раз слышала 19 мая, когда та выходила из "Азовстали". Тогда в телефонном разговоре она предупредила маму, что долго не будет выходить на связь, попросила держаться и ждать.

"Пересмотрела это видео столько раз, что даже не можете вообразить. Когда его снимали, не знаю. 19 сентября это уже ровно четыре месяца, с тех пор, как Катя – в плену. Я горжусь своей дочерью, что она так держится, что не сдается. Она у меня молодчинка, я ее очень и очень люблю. Знаю, что она обязательно вернется домой", – сказала Светлана Полищук. 

На видео Пташка сказала, в частности, что жалеет только о том, что материлась на одном из видео, и ей стыдно перед мамой.

"Это было очень мило с ее стороны, что она, находясь в таком сложном положении, думает о том, что она сказала и как я это восприняла. Она думает, в первую очередь о ком-то, а не о себе или своем состоянии", – считает ее мать.

Ей трудно сказать, похудела ли дочь во время плена, потому что на ней очень большая одежда, "балахоном просто", но , по мнению матери, выглядит военная хорошо.

"На этом видео подписали, что Катя – снайпер, но они давно так пишут. Для меня это не новость. Она, на самом деле, давно была медиком и все это знают. В России пишут ложь. Она же даже стрелять не умеет, как мне сказали ребята из "Азова", которые знают Катю", – добавила Светлана Полищук .

Офицер запаса Владимир Гулима в комментарии "Радіо Свобода" предположил, что видео с украинской пленной было опубликовано именно сейчас в качестве одной из гибридных мер воздействия на общественное мнение после поражений РФ на фронте. 

"Это напоминание о болезненном моменте, когда азовцы попали в плен... Это очередное раздувание этой темы, что якобы Украина "бросает" своих пленных и не принимает меры по их освобождению. И это подкрепляется сообщением России о том, что снова была обстреляна Оленовка, что там погиб пленный. Это одна из гибридных мер влияния на общественное мнение, потому что Россия очень хочет переговоров и давит на Запад и на украинское общество", – пояснил эксперт.

По его мнению, россияне также пытаются "отбелиться" на фоне найденных массовых захоронений в Изюме и историй пыток людей российскими военными – показать, какие они гуманные, что пленная одета в чистую форму, и ей позволяют говорить на украинском. 

Контекст:

21-летняя Екатерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

Теги: военные, российская пропаганда, полк Азов, Азовсталь, пленные, Оленовка, Госпитальеры, война России против Украины, мать
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