Красный Крест в Оленовку особо не рвется – патронатная служба "Азова"

"Они написали им письмо с просьбой допустить их, чтобы проверить, что произошло в Оленовке. Их туда никто не пускает. И, я так понимаю, они особо и не рвутся, потому что им, скорее всего, сказали: "Ребята, извините, но вы туда не попадете", – объяснила она.
Глава патронатной службы "Азова" считает, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь.
"Странные совпадения – за день до того взять и перевести 200 с чем-то "азовцев" в ангар, в который на следующий день "прилетает", – сказала Толкачева.
По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали.
"Оказалось, что они просто не имеют уже никакого влияния. Они не авторитетны в принципе. Этот весь мировой порядок уже не работает. [...] Красный Крест не выполняет свои функции. Были условия, что два раза в неделю ребята должны были иметь возможность связываться с родственниками. Красный Крест должны были проконтролировать это. Они не могут даже это проконтролировать", – подчеркнула Толкачева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
24 августа Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.
Лубинец допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.