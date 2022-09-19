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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Красный Крест в Оленовку особо не рвется – патронатная служба "Азова"

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Толкачева считает МККК "не авторитетной в принципе"
Толкачева считает МККК "не авторитетной в принципе"
Фото: ЕРА

Представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) российские оккупанты могли предупредить, что их не пустят в Оленовку Донецкой области, где погибли украинские военнопленные, защищавшие Мариуполь. Такое мнение глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева высказала "Украинской правде" в интервью 19 сентября.

"Они написали им письмо с просьбой допустить их, чтобы проверить, что произошло в Оленовке. Их туда никто не пускает. И, я так понимаю, они особо и не рвутся, потому что им, скорее всего, сказали: "Ребята, извините, но вы туда не попадете", – объяснила она.

Глава патронатной службы "Азова" считает, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь.

"Странные совпадения – за день до того взять и перевести 200 с чем-то "азовцев" в ангар, в который на следующий день "прилетает", – сказала Толкачева.

По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали.

"Оказалось, что они просто не имеют уже никакого влияния. Они не авторитетны в принципе. Этот весь мировой порядок уже не работает. [...] Красный Крест не выполняет свои функции. Были условия, что два раза в неделю ребята должны были иметь возможность связываться с родственниками. Красный Крест должны были проконтролировать это. Они не могут даже это проконтролировать", – подчеркнула Толкачева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". 

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

24 августа Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Лубинец допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, война, Красный Крест, Азовсталь, пленные, Оленовка, преступление, война России против Украины, военнослужащий, взрывы, погибшие, войска, Международный комитет Красного Креста, российские оккупанты
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