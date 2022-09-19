Красный Крест в Оленовку особо не рвется – патронатная служба "Азова"

"Они написали им письмо с просьбой допустить их, чтобы проверить, что произошло в Оленовке. Их туда никто не пускает. И, я так понимаю, они особо и не рвутся, потому что им, скорее всего, сказали: "Ребята, извините, но вы туда не попадете", – объяснила она.

Глава патронатной службы "Азова" считает, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь.

"Странные совпадения – за день до того взять и перевести 200 с чем-то "азовцев" в ангар, в который на следующий день "прилетает", – сказала Толкачева.

По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали.

"Оказалось, что они просто не имеют уже никакого влияния. Они не авторитетны в принципе. Этот весь мировой порядок уже не работает. [...] Красный Крест не выполняет свои функции. Были условия, что два раза в неделю ребята должны были иметь возможность связываться с родственниками. Красный Крест должны были проконтролировать это. Они не могут даже это проконтролировать", – подчеркнула Толкачева.

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