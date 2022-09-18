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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" заявили о новом обстреле колонии в Оленовке и смерти украинского пленного

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Боевики заявляют о минимум одном погибшем в колонии
Боевики заявляют о минимум одном погибшем в колонии
Фото: depositphotos.com

Так называемый штаб "территориальной обороны ДНР" заявил в Telegram, что колонию в оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные, вновь обстреляли.

Боевики традиционно обвинили в обстреле украинских военных, заявив, что те якобы ударили по поселку из "артиллерии НАТО калибром 155 мм".

Оккупанты заявляют о гибели одного пленного и ранении еще четырех.

Контекст:

Это уже второй обстрел боевиками колонии в Оленовке. О первом оккупанты заявили 29 июля. Тогда объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, Донецкая область, война, военные, пленные, Оленовка, ВСУ, война России против Украины, колония, российские оккупанты
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