Боевики "ДНР" заявили о новом обстреле колонии в Оленовке и смерти украинского пленного

Боевики традиционно обвинили в обстреле украинских военных, заявив, что те якобы ударили по поселку из "артиллерии НАТО калибром 155 мм".

Оккупанты заявляют о гибели одного пленного и ранении еще четырех.

Контекст:

Это уже второй обстрел боевиками колонии в Оленовке. О первом оккупанты заявили 29 июля. Тогда объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.