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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Покрывают свои преступления. Глава патронатной службы "Азова" рассказала, почему РФ не отдает тела погибших в Оленовке

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Россияне не отдают тела украинских военных, убитых в колонии в оккупированной Оленовке
Россияне не отдают тела украинских военных, убитых в колонии в оккупированной Оленовке
Фото: EPA

Украине не отдают тела погибших в Оленовке Донецкой области украинских военных и не передают их списки. Об этом рассказала руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.

По словам Толкачевой, есть только те списки погибших, которые выложило у себя на сайте министерство обороны России. Тела они тоже не отдают, поэтому невозможно верифицировать эти списки.

"Даже с моральной точки зрения это невозможно, к ним нет никакого доверия в принципе, они туда могли написать все, что угодно, хоть Пушкин, Толстой, кого угораздило втулить и сказать: "Вот эти погибшие, раненые, а эти живые", – сказала Толкачева.

Она считает, что обстрел колонии в Оленовке на самом деле был актом казни азовцев, а затем россияне сделали все, чтобы скрыть доказательства своих преступлений и сделать невозможной идентификацию тел погибших.

"Понимаете, странные совпадения – за день до этого взять и перевести 200 с чем-то азовцев в ангар, в который на следующий день "прилетает". На основании видеозаписей, выложенных нашими врагами в интернет, как проанализировали специалисты- взрывотехники, там 100% был точно взрыв изнутри. И потом еще дожигали термобарическим оружием – их выжигали огнем. Они выкладывали видео с обгоревшими телами. И как идентифицировать человека? Это невозможно установить", – сказала она.

По словам Толкачевой, вполне возможно, что россияне будут держать тела у себя до последнего, пока они не разложатся до такого состояния, что по ним ничего нельзя будет узнать.

"По факту происходит сокрытие своих преступлений", – подчеркнула она.

Контекст:

29 июля оккупанты объявили о гибели 50 человек в колонии в Оленовке, где держали пленных украинских военных из Мариуполя, в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

18 сентября так называемый штаб "территориальной обороны "ДНР" заявил, что колонию в оккупированной Оленовке снова обстреляли. По их словам, погиб один пленный, ранены еще четыре. Боевики обвинили в обстреле украинских военных, заявив, что те якобы ударили по поселку из "артиллерии НАТО калибра 155 мм".

Теги: Оленовка, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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