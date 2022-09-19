Покрывают свои преступления. Глава патронатной службы "Азова" рассказала, почему РФ не отдает тела погибших в Оленовке

По словам Толкачевой, есть только те списки погибших, которые выложило у себя на сайте министерство обороны России. Тела они тоже не отдают, поэтому невозможно верифицировать эти списки.

"Даже с моральной точки зрения это невозможно, к ним нет никакого доверия в принципе, они туда могли написать все, что угодно, хоть Пушкин, Толстой, кого угораздило втулить и сказать: "Вот эти погибшие, раненые, а эти живые", – сказала Толкачева.

Она считает, что обстрел колонии в Оленовке на самом деле был актом казни азовцев, а затем россияне сделали все, чтобы скрыть доказательства своих преступлений и сделать невозможной идентификацию тел погибших.

"Понимаете, странные совпадения – за день до этого взять и перевести 200 с чем-то азовцев в ангар, в который на следующий день "прилетает". На основании видеозаписей, выложенных нашими врагами в интернет, как проанализировали специалисты- взрывотехники, там 100% был точно взрыв изнутри. И потом еще дожигали термобарическим оружием – их выжигали огнем. Они выкладывали видео с обгоревшими телами. И как идентифицировать человека? Это невозможно установить", – сказала она.

По словам Толкачевой, вполне возможно, что россияне будут держать тела у себя до последнего, пока они не разложатся до такого состояния, что по ним ничего нельзя будет узнать.

"По факту происходит сокрытие своих преступлений", – подчеркнула она.