Россия отдает настолько поврежденные тела военных, что их нельзя идентифицировать – глава патронатной службы "Азова"

По ее словам, погибших украинская сторона получает в ужасном состоянии, степень разложения такова, что не остается и татуировок. В то же время Украина соблюдает все условия хранения тел. Всех убитых россиян помещают в специальные боксы-вагоны, где поддерживается низкая температура – -22–32 ºС. Их отдают РФ в таком состоянии, что тела можно опознать очно.

"А россияне нам отдают просто останки настолько поврежденные, настолько гнилостные изменения глубоки, что даже иногда не из чего взять ДНК-материал. Мы обращались в Германии в институт Планка, имеющий очень большой опыт по работе с ДНК. У них есть специальная аппаратура и они были готовы приехать и нам помогать. Сейчас с ними ведем переговоры, потому что юридически процедура должна соответствовать нашему законодательству, чтобы потом не было никаких коллизий, ведь специалисты должны быть сертифицированы Украиной", – рассказала Толкачева.