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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отдает настолько поврежденные тела военных, что их нельзя идентифицировать – глава патронатной службы "Азова"

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В "Азове" рассказали об обмене телами погибших с Россией
В "Азове" рассказали об обмене телами погибших с Россией
Фото: minre.gov.ua

Российская сторона при обмене телами погибших отдает останки в таком состоянии, что иногда невозможно взять ДНК. Об этом рассказала руководительница патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.

По ее словам, погибших украинская сторона получает в ужасном состоянии, степень разложения такова, что не остается и татуировок. В то же время Украина соблюдает все условия хранения тел. Всех убитых россиян помещают в специальные боксы-вагоны, где поддерживается низкая температура – -22–32 ºС. Их отдают РФ в таком состоянии, что тела можно опознать очно.

"А россияне нам отдают просто останки настолько поврежденные, настолько гнилостные изменения глубоки, что даже иногда не из чего взять ДНК-материал. Мы обращались в Германии в институт Планка, имеющий очень большой опыт по работе с ДНК. У них есть специальная аппаратура и они были готовы приехать и нам помогать. Сейчас с ними ведем переговоры, потому что юридически процедура должна соответствовать нашему законодательству, чтобы потом не было никаких коллизий, ведь специалисты должны быть сертифицированы Украиной", – рассказала Толкачева.

Контекст:

2 июня в Запорожской области состоялся первый обмен останками погибших военных между Украиной и РФ в формате "160 на 160", в ходе которого украинские власти забрали тела погибших защитников Мариуполя. ГУР Минобороны 7 июня сообщило, что на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 210 погибших защитников Мариуполя.

12 июля уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 400 погибших защитников. Большинство из них уже опознаны, сказал уполномоченный. 

19 июля Украина вернула тела еще 45 погибших воинов.

6 сентября Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщилоУкраина и Россия в очередной раз провели обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне удалось вернуть тела еще 25 бойцов.

Теги: ДНК, полк Азов, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
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