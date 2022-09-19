США обсуждают план на случай применения РФ ядерного оружия в Украине – посол

По ее словам, президент США Джо Байден четко подчеркнул, что любое использование ядерного оружия "будет недопустимым и вызовет серьезные последствия".
Бринк отметила, что США работают и обсуждают вместе с партнерами то, как "мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми".
Также посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС является опасной, и поддерживают заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. В результате вражеских действий Чернобыльская АЭС была полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция, и смогли проникнуть в город. Оккупанты обстреливали станцию и там начался пожар, россияне попали в первый энергоблок. Утром пожар был ликвидирован украинскими спасателями.
После этого Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Кроме того, оккупанты несколько раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.