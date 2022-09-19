США обсуждают план на случай применения РФ ядерного оружия в Украине – посол

Посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС является опасной Фото: EPA

По ее словам, президент США Джо Байден четко подчеркнул, что любое использование ядерного оружия "будет недопустимым и вызовет серьезные последствия".

Бринк отметила, что США работают и обсуждают вместе с партнерами то, как "мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми".

Также посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС является опасной, и поддерживают заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

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