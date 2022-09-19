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США обсуждают план на случай применения РФ ядерного оружия в Украине – посол

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Посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС является опасной
Посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС является опасной
Фото: EPA

США обсуждают как внутри страны, так и в диалоге с партнерами план реагирования на действия со стороны РФ такие, как, например, применение ядерного оружия в Украине. Об этом заявила 19 сентября посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

По ее словам, президент США Джо Байден четко подчеркнул, что любое использование ядерного оружия "будет недопустимым и вызовет серьезные последствия".

Бринк отметила, что США работают и обсуждают вместе с партнерами то, как "мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми".

Также посол заявила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС является опасной, и поддерживают заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

ВИДЕО
Видео: Европейская правда / YouTube
Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. В результате вражеских действий  Чернобыльская АЭС была полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция, и смогли проникнуть в город. Оккупанты обстреливали станцию и там начался пожар, россияне попали в первый энергоблок. Утром пожар был ликвидирован украинскими спасателями.

После этого Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Кроме того, оккупанты несколько раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.

Теги: США, Украина, ядерное оружие, Джо Байден, посол США, война России против Украины, президент, ядерный удар, Бриджит Бринк
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