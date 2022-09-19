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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США меняют военные поставки Украине, учитывая потребности на поле боя – Бринк

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По словам Бринк, США с начала войны обеспечивают Украину тем, что ей нужно на поле боя
По словам Бринк, США с начала войны обеспечивают Украину тем, что ей нужно на поле боя
Фото: EPA

На сегодняшний день вопрос конкретных военных поставок – это то, что ежедневно обсуждают военные Соединенных Штатов и Украины. Об этом заявила 19 сентября посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

По словам Бринк, США с начала войны обеспечивают Украину тем, что ей нужно на поле боя. Она отметила, что это меняется с течением времени, и США предоставляют разные типы военных способностей – это происходит из-за изменений на фронте.

Посол прокомментировала вопрос о поставке Украине дальнобойных вооружений, заявив, что поставки меняются, учитывая потребности на поле боя. США при этом внимательно отслеживают ситуацию и, по словам Бринк, "в восторге от того, как Украина действует на поле боя, как проводит контрнаступление, которое, конечно же, еще не закончилось".

Кроме этого, она отметила, что США не рассчитывают на то, что война с РФ завершится в ближайшее время, однако вдохновляются тем, как Украина "на поле боя возвращает значительные территории".

ВИДЕО
Видео: Европейская правда / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. По его мнению, Украина перехватила инициативу в войне и не должна ее терять.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

16 августа министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

Теги: США, Украина, война, вооружение, посол США, война России против Украины, Бриджит Бринк, контрнаступление
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