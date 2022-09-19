США меняют военные поставки Украине, учитывая потребности на поле боя – Бринк

По словам Бринк, США с начала войны обеспечивают Украину тем, что ей нужно на поле боя. Она отметила, что это меняется с течением времени, и США предоставляют разные типы военных способностей – это происходит из-за изменений на фронте.

Посол прокомментировала вопрос о поставке Украине дальнобойных вооружений, заявив, что поставки меняются, учитывая потребности на поле боя. США при этом внимательно отслеживают ситуацию и, по словам Бринк, "в восторге от того, как Украина действует на поле боя, как проводит контрнаступление, которое, конечно же, еще не закончилось".

Кроме этого, она отметила, что США не рассчитывают на то, что война с РФ завершится в ближайшее время, однако вдохновляются тем, как Украина "на поле боя возвращает значительные территории".