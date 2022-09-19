"Уже никого не удивляет, что ни один оккупант не пострадал". Украинский омбудсмен отреагировал на заявления боевиков о новом обстреле Оленовки

Лубинец запрашивал у оккупантов доступ в Оленовку, но не получил его Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"Росмедиа сообщают, что по результатам утренних обстрелов погиб один и ранены четыре украинских военнопленных. Уже никого не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал, а Российская Федерация снова обвинила в обстреле Украину. Мы это уже слышали летом", – отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что на данный момент украинская сторона не получила информацию об именах пострадавших. Он отправил запросы российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой – напрямую и через ООН и Международный комитет Красного Креста.

Он также подчеркнул, что по-прежнему готов лично прибыть в Оленовку. Он и раньше запрашивал у РФ доступ к пленным, но не получил ответа, сообщал омбудсмен в августе.

Лубинец предположил, что мотивами, по которым РФ обстреливает лагеря военнопленных сегодня, могут быть как "банальная месть из-за поражений на фронте", так и "целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ".

"Такие действия Российской Федерации лишь делают очевидным для всего мира один простой факт: Россия – государство-террорист. И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира это просто прекратить. Раз и навсегда", – добавил он.

18 сентября так называемый штаб "территориальной обороны ДНР" заявил, что колонию в оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные, обстреляли. По их словам, погиб один пленный, ранены еще четыре.

Боевики традиционно обвинили в обстреле украинских военных, заявив, что те якобы ударили по поселку из "артиллерии НАТО калибром 155 мм".