ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже никого не удивляет, что ни один оккупант не пострадал". Украинский омбудсмен отреагировал на заявления боевиков о новом обстреле Оленовки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лубинец запрашивал у оккупантов доступ в Оленовку, но не получил его
Лубинец запрашивал у оккупантов доступ в Оленовку, но не получил его
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на заявления российских пропагандистов о новом обстреле колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области, где россияне удерживают украинских пленных. Сообщение он опубликовал 18 сентября в Telegram.

"Росмедиа сообщают, что по результатам утренних обстрелов погиб один и ранены четыре украинских военнопленных. Уже никого не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал, а Российская Федерация снова обвинила в обстреле Украину. Мы это уже слышали летом", – отметил омбудсмен. 

Лубинец добавил, что на данный момент украинская сторона не получила информацию об именах пострадавших. Он отправил запросы российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой – напрямую и через ООН и Международный комитет Красного Креста. 

Он также подчеркнул, что по-прежнему готов лично прибыть в Оленовку. Он и раньше запрашивал у РФ доступ к пленным, но не получил ответа, сообщал омбудсмен в августе. 

Лубинец предположил, что мотивами, по которым РФ обстреливает лагеря военнопленных сегодня, могут быть как "банальная месть из-за поражений на фронте", так и "целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ".

"Такие действия Российской Федерации лишь делают очевидным для всего мира один простой факт: Россия – государство-террорист. И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор. И задача демократического мира это просто прекратить. Раз и навсегда", – добавил он. 

18 сентября так называемый штаб "территориальной обороны ДНР" заявил, что колонию в оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные, обстреляли. По их словам, погиб один пленный, ранены еще четыре.

Боевики традиционно обвинили в обстреле украинских военных, заявив, что те якобы ударили по поселку из "артиллерии НАТО калибром 155 мм".

Контекст:

Это уже второй обстрел боевиками колонии в Оленовке. О первом оккупанты заявили 29 июля. Тогда объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

Теги: Россия, Донецкая область, пленные, Оленовка, обстрелы, омбудсмен, война России против Украины, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (251823)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (231189)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157544)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (131999)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (97899)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (47552)
7
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (34175)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (17674)
 
 
 
 