Зеленский: Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко

"Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали – число 50 выросло до 200", – рассказал Зеленский.

По словам президента, кум Путина "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, добавил он.

"Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подытожил Зеленский.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других.

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.