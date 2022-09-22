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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко

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Зеленский считает оправданным обмен Медведчука на украинских пленных
Зеленский считает оправданным обмен Медведчука на украинских пленных
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram поздно ночью 22 сентября прокомментировал обмен украинских пленных на кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата Украины Виктора Медведчука.

"Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали – число 50 выросло до 200", – рассказал Зеленский.

По словам президента, кум Путина "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, добавил он.

"Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подытожил Зеленский.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и других. 

Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинцев обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября

2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Украина, Турция, Виктор Медведчук, арест, оккупация, полк Азов, пленные, политика, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными, ОПЗЖ, российские оккупанты
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