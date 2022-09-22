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Редис, Калина, Волына, Пташка – на свободе. Украина освободила из российского плена 215 человек. Фоторепортаж

Сегодня 04.14
21 сентября Украина и Россия провели большой обмен пленными, в рамках которого Украина вернула 215 защитников, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. В частности, были освобождены 10 иностранцев, которое сражались на стороне Украины. Некоторых из них подконтрольные России боевики приговорили к смертной казни. Иностранцев на самолете доставили в Саудовскую Аравию. Также были освобождены пятеро руководителей гарнизона "Мариуполь", в том числе командир отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина) и и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына). Они находятся в Турции и, согласно договоренностям, останутся там до конца войны. Руководителей гарнизона обменяли на 55 российских оккупантов. Кроме того, в рамках обмена Украина передала России подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских военнопленных. По данным СМИ, этот обмен состоялся в Черниговской области. Таким образом, Украина передала России 56 человек, а освободила 215. Среди освобожденных, как сказано в заявлении президента, 188 защитников Мариуполя Донецкой области и "Азовстали", в том числе 108 бойцов "Азова". В частности, были освобождены парамедик Катерина Полищук (Пташка), пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (Орест), военный врач Марьяна Мамонова, которая находится на последних месяцах беременности, и другие. Среди освобожденных – три Героя Украины, это Прокопенко, Евгений Бова и Лев Пашко.
Теги: Россия, Украина, Турция, Виктор Медведчук, Саудовская Аравия, Национальная гвардия, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский
 

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