Обмен Медведчука не повлияет на рассмотрение его дела – СБУ

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", – отметил Малюк.
Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.
"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", – отметил он.
Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы. Так, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об обмене и сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.
И.о. главы СБУ также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких освобождений.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему уже несколько раз продлевали. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
22 сентября стало известно, что Медведчука обменяли на 200 украинских военных – защитников Мариуполя Донецкой области.