Обмен Медведчука не повлияет на рассмотрение его дела – СБУ

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", – отметил Малюк.

Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", – отметил он.

Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы. Так, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об обмене и сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

И.о. главы СБУ также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких освобождений.