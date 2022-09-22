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Обмен Медведчука не повлияет на рассмотрение его дела – СБУ

Медведчука обменяли на 200 украинских защитников
Медведчука обменяли на 200 украинских защитников
Фото: EPA

Обмен нардепа, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Об этом 22 сентября заявили и. о. Главы СБУ Василий Малюк, его цитирует пресс-служба СБУ.

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", – отметил Малюк.

Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", – отметил он.

Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы. Так, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об обмене и сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

И.о. главы СБУ также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких освобождений.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему уже несколько раз продлевали. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

22 сентября стало известно, что Медведчука обменяли на 200 украинских военных – защитников Мариуполя Донецкой области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, война России против Украины, обмен пленными, уголовное дело, Василий Малюк
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