Верховный Суд закрыл дело по иску Порошенко против Зеленского в связи с "пленками Медведчука"

"Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС принял решение о закрытии производства по делу", – говорится в сообщении.

Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Контекст:

Иск Порошенко подал 20 августа 2021 года. Он касается интервью Зеленского каналу "1+1" от 24 июня, в котором президент комментировал так называемые "пленки Медведчука" (в них фигурирует человек с голосом, похожим на голос главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука), в частности закупку Украиной угля из ОРДЛО.

"Много разной было информации от СБУ, от разведки и просто много всего. Мы понимаем, как все происходило, мы понимаем, что с террористами и сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом [Украины Петром Порошенко] или его людьми... Когда я говорю, что считаю, что, вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте я это говорю", – говорил в том интервью Зеленский.

Порошенко требовал у суда признать противоправной бездеятельностью тот факт, что Зеленский не обнародовал информацию, подтверждающую причастность пятого президента Украины к торговле с боевиками. Также Порошенко просил суд обязать Зеленского обнародовать эту информацию.

20 декабря стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по делу о поставках угля из ОРДЛО. Двумя месяцами ранее подозрение по этому же делу получил Медведчук.