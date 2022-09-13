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Верховный Суд закрыл дело по иску Порошенко против Зеленского в связи с "пленками Медведчука"

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Иск о бездействии Зеленского Порошенко (на фото) подал 20 августа 2021 года
Иск о бездействии Зеленского Порошенко (на фото) подал 20 августа 2021 года
Фото: EPA

Верховный Суд Украины закрыл дело по иску пятого президента Петра Порошенко, который просил признать противоправным бездействие президента Владимира Зеленского по поводу "пленок Медведчука". Об этом говорится в сообщении суда от 12 сентября.

"Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС принял решение о закрытии производства по делу", – говорится в сообщении.

Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Контекст:

Иск Порошенко подал 20 августа 2021 года. Он касается интервью Зеленского каналу "1+1" от 24 июня, в котором президент комментировал так называемые "пленки Медведчука" (в них фигурирует человек с голосом, похожим на голос главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука), в частности закупку Украиной угля из ОРДЛО.

"Много разной было информации от СБУ, от разведки и просто много всего. Мы понимаем, как все происходило, мы понимаем, что с террористами и сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом [Украины Петром Порошенко] или его людьми... Когда я говорю, что считаю, что, вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте я это говорю", – говорил в том интервью Зеленский.

Порошенко требовал у суда признать противоправной бездеятельностью тот факт, что Зеленский не обнародовал информацию, подтверждающую причастность пятого президента Украины к торговле с боевиками. Также Порошенко просил суд обязать Зеленского обнародовать эту информацию.

20 декабря стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по делу о поставках угля из ОРДЛО. Двумя месяцами ранее подозрение по этому же делу получил Медведчук.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, уголь, Верховный Суд, Владимир Зеленский, иск
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