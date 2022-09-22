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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба назвал единственный адекватный ответ на воинственные угрозы Путина

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Кулеба заговорил о необходимости новых санкций против России после угроз Путина
Кулеба заговорил о необходимости новых санкций против России после угроз Путина
Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 сентября в Twitter заявил, что единственный адекватный ответ мирового сообщества на воинственные угрозы президента РФ Владимира Путина может заключаться в том, чтобы удвоить поддержку Украины.

"Новые санкции против России. Украине больше оружия. Больше солидарности с украинцами. Все больше предприятий уходят из России. Больше решимости привлечь Россию к ответственности", – перечислил он.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А о возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.

Объявление Путиным частичной мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину "терпит неудачу", указали в совместном заявлении премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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