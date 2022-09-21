Собчак считает, что "США провоцируют Путина" на ядерный удар и что "все если и не началось, то ужесточилось" из-за разговоров Зеленского о ядерном статусе Украины

Так Собчак отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "не думает", что мир позволит российскому президенту Владимиру Путину применить ядерное оружие.
"Бл...дь, пожалуйста. Из-за вот этих вот разговоров, в том числе про статус ядерной державы для Украины, все если и не началось, то ужесточилось", – заявила Собчак.
Она напомнила, что "мы все не верили, что [в России] признают независимость Донбасса, введут войска, начнут СВО", а также организуют "референдумы" на оккупированных украинских территориях.
"У меня уже аллергия на фразу "не верю". Я когда ее слышу, у меня красный флажок вскакивает – высокий риск претворения в жизнь", – пояснила журналистка.
По мнению Собчак, не стоит исключать версию, что "Путина на это (ядерный удар. – "ГОРДОН") именно США и провоцируют" – чтобы потом ответным ударом "получить обескровленный континент".
"Но это, конечно, конспирология. Как оно на самом деле – кто знает. Надо ждать больше реформации и анализировать", – резюмировала она.
21 сентября Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты.
По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В свою очередь, она располагает арсеналом, который не уступает, а даже превосходит вооружение НАТО, отметил Путин, добавив: "Это не блеф". Также он заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А об возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.
19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму. Это стало для российской пропаганды поводом заявить, что Украина имеет потенциал для производства ядерного оружия и готовится снова стать ядерной державой, что представляет угрозу для РФ. Путин также упоминал об этом в выступлениях, оправдывающих вторжение РФ в Украину.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.
Окружение Путина может саботировать приказ о применении ядерного оружия. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев. Он считает, что президент страны-оккупанта "теоретически [ядерное оружие применить может], а практически – нет".