Собчак считает, что "США провоцируют Путина" на ядерный удар и что "все если и не началось, то ужесточилось" из-за разговоров Зеленского о ядерном статусе Украины

Так Собчак отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "не думает", что мир позволит российскому президенту Владимиру Путину применить ядерное оружие.

"Бл...дь, пожалуйста. Из-за вот этих вот разговоров, в том числе про статус ядерной державы для Украины, все если и не началось, то ужесточилось", – заявила Собчак.

Она напомнила, что "мы все не верили, что [в России] признают независимость Донбасса, введут войска, начнут СВО", а также организуют "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

"У меня уже аллергия на фразу "не верю". Я когда ее слышу, у меня красный флажок вскакивает – высокий риск претворения в жизнь", – пояснила журналистка.

По мнению Собчак, не стоит исключать версию, что "Путина на это (ядерный удар. – "ГОРДОН") именно США и провоцируют" – чтобы потом ответным ударом "получить обескровленный континент".

"Но это, конечно, конспирология. Как оно на самом деле – кто знает. Надо ждать больше реформации и анализировать", – резюмировала она.

21 сентября Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты.

По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В свою очередь, она располагает арсеналом, который не уступает, а даже превосходит вооружение НАТО, отметил Путин, добавив: "Это не блеф". Также он заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А об возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.