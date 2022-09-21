Блицкриг, который планировал Путин, превратился в затяжной кошмар – президент Латвии на Генасамблеи ООН

"Международное право – это основа миропорядка, которой был установлен Организацией объединенных наций. В основе этого порядка находится уважение суверенитета государств и запрет на использование силы. Начало агрессивной войны – это самая серьезная угроза для миропорядка. Вот уже семь месяцев Россия ведет неспровоцированную, неоправданную войну против суверенного государства, члена ООН – Украины", – сказал он.
Левитс отметил: это не просто вопрос региональной безопасности. По его словам, агрессия РФ против Украины "угрожает глобальной безопасности и стабильности".
"В 21 веке Россия сохраняет идеологию 19 века – идеологию империализма, колониализма и расизма. Россия вторглась в Грузию в 2008 году, незаконно аннексировала Крым в 2014, использует все более агрессивную риторику в отношении других соседних стран. Это проявление империалистических и колониальных амбиций", – отметил президент Латвии.
Он добавил, что война, которую развязала Россия, привела к гуманитарной катастрофе в Украине и вынудили украинцев покидать свои дома. Кроме того агрессия привела к инфляции и повышению цен на энергоносители в мире, а также спровоцировала продовольственный кризис. Левитс заявил: "за эти проблемы несет ответственность Россия".
"Возможности России финансировать войну против Украины должна быть ограничены: санкции в области финансов, торговли, транспорта, энергетики. Также должны быть усилены ограничительные меры против отдельных юридических лиц. Беларусь несет такую же ответственность за агрессию против Украины за содействие, и должна быть подвергнута санкциям", – сказал Левитс.
Он также прокомментировал частичную мобилизацию в РФ. Президент Латвии отметил, что блицкриг, который планировал Путин, "превратился в затяжной кошмар". Проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины он назвал грубым нарушением и законов Украины, и международного права. Латвия не признает легитимности результатов голосования, отметил Левитс и призвал международное сообщество поступить так же.
"Безнаказанность означает приглашение к новым преступлениям. Поэтому агрессор должен быть привлечен к ответственности. Международный суд и Международный уголовный суд уже приступили к разбирательствам по отдельным аспектам войны России против Украины. Европейский суд по правам человека также начал разбирательства", – сказал он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Владимир Путин 21 сентября. Он также объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.