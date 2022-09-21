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Блицкриг, который планировал Путин, превратился в затяжной кошмар – президент Латвии на Генасамблеи ООН

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Левитч заявил: Россия сохраняет идеологию 19 века: империализма, колониализма и расизма
Левитч заявил: Россия сохраняет идеологию 19 века: империализма, колониализма и расизма
Фото: EPA

Латвия не признает легитимности "референдумов", которые Российская Федерация хочет провести на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс во время выступления на заседании Генассамблеи ООН 21 сентября. Трансляция его спича с переводом опубликована на YouTube-канале in time Ukraine LIVE.

"Международное право – это основа миропорядка, которой был установлен Организацией объединенных наций. В основе этого порядка находится уважение суверенитета государств и запрет на использование силы. Начало агрессивной войны – это самая серьезная угроза для миропорядка. Вот уже семь месяцев Россия ведет неспровоцированную, неоправданную войну против суверенного государства, члена ООН –  Украины", – сказал он. 

Левитс отметил: это не просто вопрос региональной безопасности. По его словам, агрессия РФ против Украины "угрожает глобальной безопасности и стабильности". 

"В 21 веке Россия сохраняет идеологию 19 века  идеологию империализма, колониализма и расизма. Россия вторглась в Грузию в 2008 году, незаконно аннексировала Крым в 2014, использует все более агрессивную риторику в отношении других соседних стран. Это проявление империалистических и колониальных амбиций", – отметил президент Латвии.

Он добавил, что война, которую развязала Россия, привела к гуманитарной катастрофе в Украине и вынудили украинцев покидать свои дома. Кроме того агрессия привела к инфляции и повышению цен на энергоносители в мире, а также спровоцировала продовольственный кризис. Левитс заявил: "за эти проблемы несет ответственность Россия".

"Возможности России финансировать войну против Украины должна быть ограничены: санкции в области финансов, торговли, транспорта, энергетики. Также должны быть усилены ограничительные меры против  отдельных юридических лиц. Беларусь несет такую же ответственность за агрессию против Украины за содействие, и должна быть подвергнута санкциям", – сказал Левитс.

Он также прокомментировал частичную мобилизацию в РФ. Президент Латвии отметил, что блицкриг, который планировал Путин, "превратился в затяжной кошмар". Проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины он назвал грубым нарушением и законов Украины, и международного права. Латвия не признает легитимности результатов голосования, отметил Левитс и призвал международное сообщество поступить так же.

"Безнаказанность означает приглашение к новым преступлениям. Поэтому агрессор должен быть привлечен к ответственности. Международный суд и Международный уголовный суд уже приступили к разбирательствам по отдельным аспектам войны России против Украины. Европейский суд по правам человека также начал разбирательства",  сказал он.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Владимир Путин 21 сентября. Он также объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Теги: Владимир Путин, Украина, Латвия, ООН, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Европейский суд, Российская Федерация, Эгилс Левитс
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